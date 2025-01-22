«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения

Джуди Денч рассказала, что ее зрение ухудшилось настолько, что она больше не может посещать мероприятия или выходить в свет одна.

«Со мной всегда кто‑то будет. Теперь мне приходится это делать, потому что я плохо вижу и могу на что‑то наткнуться или упасть», — отметила она.

Актриса впервые узнала, что у нее возрастная макулярная дегенерация (ВМД), в 2012 году. В 2023 году на «Шоу Грэма Нортона» Денч рассказала, что из‑за потери зрения учить реплики стало невозможно.

По словам актрисы, она долгое время гордилась тем, что у нее фотографическая память на сценарии, но теперь она больше не может на нее полагаться: «Это стало невозможным, а поскольку у меня фотографическая память, мне нужно найти машину, которая не только научит меня строчкам, но и подскажет, где они появляются на странице».