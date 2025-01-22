Космо Джарвис снимется в новом фильме Гая Ричи

Звезда сериала «Сегун» Космо Джарвис сыграет в новом фильме Гая Ричи «Жена и пес». Об этом сообщает Variety.
В главных ролях уже заявлены Бенедикт Камбербатч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс. Предполагается, что Джарвис сыграет сына Хопкинса и брата Пайк.
Сюжет держится в секрете, но проект описывают как «возвращение к красочному предательскому миру британской аристократии, который Ричи исследовал в фильме и сериале „Джентльмены“».
Сценарий «Жена и пес» написал сам Ричи, который также выступает режиссером и продюсером вместе с Айваном Аткинсоном и Джоном Фридбергом из Black Bear. Исполнительными продюсерами проекта стали Тедди Шварцман и Майкл Хаймлер.