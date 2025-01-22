Канье Уэст анонсировал линейку женской одежды YZY

Канье Уэст сообщил в инстаграме\* о запуске женской линии одежды его бренда YZY. Он также опубликовал фото первого предмета коллекции ― черного боди.

Уэст предостерег конкурентов в мире моды, заявив, что им следует «бояться», ведь одежда от YZY будет действительно передовой.

Во второй части поста рэпер обрушился на корпорации, включая adidas. Он пообещал, что больше не допустит того, чтобы корпорации использовали его для раскрутки, при этом игнорируя его идеи и видение.

По словам рэпера, некоторые люди пытались его вернуть в adidas, но им было наплевать на его идеи. «Теперь мое видение воплощается в жизнь, и у меня настоящая вендетта, как у Джона Уика, против каждой модной компании», — написал он.

Недавно Уэст выпустил новую модель обуви YZY SL-01, которая напоминает резиновые тапочки. По словам самого музыканта, за сутки он заработал на ней 2,3 млн долларов.