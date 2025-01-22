В «Майнкрафте» воссоздали квартиру Марка и Джереми из «Пип шоу»

Тиктокер @poofart85 воссоздал в «Майнкрафте» квартиру Марка и Джереми из сериала «Пип шоу».

Сериал выходил с 2003 по 2015 год. В сюжете говорилось о товарищах по университету Марке и Джереми, которые пытались приспособиться к взрослой жизни. Марк был социально неловким пессимистом, а Джереми — одержимым музыкой бездельником. Большая часть «Пип шоу» проходила в их общей квартире в Кройдоне.

В своем видео тиктокер провел быструю экскурсию по квартире. Помимо основных архитектурных элементов, таких как две спальни, гостиная и кухня, он добавил множество отсылок к сериалу.

Так, ванная переименована в Puke Point HQ, в спальне Джереми есть его стихотворение «Да пошел ты, Буш», а в спальне Марка — отсылки к печально известному отпуску Добби на Корфу в 2006 году.