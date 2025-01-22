Медиакорпорация Руперта Мердока выплатит принцу Гарри компенсацию за прослушку его телефона

Принц Гарри добился извинений от медиакорпорации Руперта Мердока за прослушку телефонных звонков, сообщил Associated Press.

Ранее член королевской семьи заявил о своем желании довести дело о прослушке телефонов и незаконном сборе информации до суда. Теперь они достигли мирового соглашения еще до того, как обвинения были озвучены в Высоком суде Лондона.

На следующий день после начала судебного процесса News Group Newspapers Мердока согласилась выплатить принцу Гарри «значительную компенсацию» и принесла извинения за «серьезное вторжение The Sun в его личную жизнь, включая незаконный сбор» информации о нем.

NGN также принесла извинения за прослушку телефонов и за то, как это повлияло на Гарри и его отношения с друзьями, а также на личную жизнь его покойной матери, принцессы Дианы.

Иск королевской семьи против NGN касался предполагаемой деятельности журналистов и частных детективов, работавших в газетах The Sun и ныне несуществующей The News of the World с 1996 по 2011 год.

Наряду с прослушкой телефонов и незаконным сбором информации, суд также должен был выяснить, знали ли высокопоставленные лица в газетах о происходящем и скрывали или даже уничтожали доказательства. Теперь эти утверждения не будут проверяться.