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В Перу нашли останки акулы, которая жила 9 млн лет назад

Сегодня в 13:19
Фото: Hulki Okan Tabak/Unsplash

В Перу палеонтологи обнаружили окаменелость родственницы большой белой акулы возрастом 9 млн лет. Об этом сообщает Reuters.

Почти полная окаменелость Cosmopolitodus hastalis была найдена примерно в 235 км к югу от Лимы в перуанском бассейне Писко. Это жаркий, пустынный район, известный частыми находками древних морских видов.

Сейчас эта акула вымерла, но раньше она обитала в водах южной части Тихого океана. Ее зубы достигали 8,9 см в длину, а взрослые особи могли вырастать почти до семи метров в длину — размером с небольшую яхту.

Палеонтолог Марио Урбина отметил, что внутри желудка были найдены останки многочисленных сардин. Так как анчоусы тогда еще не существовали, основной рацион морских хищников составляли сардины.

Ранее перуанские палеонтологи представили окаменелость молодого крокодила, жившего более 10 млн лет назад у берегов центрального Перу, где расположены Писко и сельскохозяйственный регион Ика.

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