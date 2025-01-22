В Перу нашли останки акулы, которая жила 9 млн лет назад

В Перу палеонтологи обнаружили окаменелость родственницы большой белой акулы возрастом 9 млн лет. Об этом сообщает Reuters.

Почти полная окаменелость Cosmopolitodus hastalis была найдена примерно в 235 км к югу от Лимы в перуанском бассейне Писко. Это жаркий, пустынный район, известный частыми находками древних морских видов.

Сейчас эта акула вымерла, но раньше она обитала в водах южной части Тихого океана. Ее зубы достигали 8,9 см в длину, а взрослые особи могли вырастать почти до семи метров в длину — размером с небольшую яхту.