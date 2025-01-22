Роберт Паттинсон почти бросил актерскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок

Роберт Паттинсон был убежден в упадке кинематографа и почти решился бросить актерскую карьеру после пандемии и двух крупных забастовок в Голливуде. Об этом актер рассказал в интервью Vanity Fair. Вновь увлечься кино его заставили недавние фильмы, среди которых «Бруталист» его друга Брейди Корбета.

«Последние несколько лет в киноиндустрии, начиная с пандемии и забастовок, все постоянно говорили, что кино умирает. И это звучало довольно убедительно. Меня буквально чуть не вывернуло из колеи. Это начало меня немного беспокоить», — поделился он.

«А в последние несколько месяцев появился целый шквал очень амбициозных фильмов. Мне кажется, что то, что будет номинировано на „Оскар“ в этом году, будет действительно интересным, и, похоже, внезапно появилась новая плеяда режиссеров, от которых зрители тоже в восторге», — признался актер.

Паттинсон надеется, что «Микки 17», его научно-фантастическая комедия от режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо, выйдет в «период энтузиазма в отношении кино». После мировой премьеры на Берлинском кинофестивале фильм выйдет на экраны в марте.