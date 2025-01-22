Наоми Уоттс вспомнила, как Дэвид Линч спас ее карьеру

Звезда «Малхолланд-драйв» Наоми Уоттс рассказала, как Дэвид Линч удержал ее от отказа от актерской карьеры. По ее словам, она чуть не бросила карьеру в 2000-х годах. За десять лет актриса не получила ни одной роли, каждое ее прослушивание проваливалось.

«Я буквально отталкивала людей. Я заставляла их чувствовать себя некомфортно, потому что была такая: „Мне нужна работа! Мне нужна работа!“» ― вспомнила она в эфире шоу «Live with Kelly and Mark» на Entertainment Weekly.

В один момент агент Уоттс даже сказал ей быть менее настойчивой, поскольку ее поведение отпугивает. Однако карьеру актрисы спас Линч, утвердив на главную роль в «Малхолланд-драйв».

«Я бы не осталась [в Голливуде], если бы не встретила Дэвида Линча», ― призналась она.

По словам актрисы, у Линча был совсем другой подход к подбору актеров. Когда она пришла на прослушивание, режиссер просто «посмотрел ей в глаза» и задал несколько вопросов. Актриса сильно переживала, поскольку за десять лет неудач привыкла думать, что она не слишком смешная, не слишком сексуальная или чересчур старая. Однако Линч, отмечает Уоттс, смог увидеть ее настоящую за всеми этими комплексами.

В итоге актриса получила роль в «Малхолланд-драйв», а Линч стал для нее «настоящим наставником и другом». За роль в картине режиссера ее номинировали на «Оскар». Позже Уоттс снялась в еще одном проекте Линча ― третьем сезоне «Твин Пикса».