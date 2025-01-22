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Джастин Бальдони выпустил видео со съемок «Все закончится на нас» в ответ на обвинения Лайвли

Сегодня в 12:26

Адвокаты Джастина Бальдони обнародовали серию роликов со съемок из фильма «Все закончится на нас» в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Блейк Лайвли, пишет Variety.

Актриса подала в суд на Бальдони, режиссера и актера фильма, обвинив его в ряде неуместных и оскорбительных действий во время съемок. В частности, она возражала против его поведения во время работы над сценой медленного танца, когда их герои должны были влюбиться.

В иске она утверждает, что Бальдони «наклонился вперед и медленно провел губами от ее уха вниз по шее, говоря: „Так хорошо пахнет“».

Команда Бальдони опубликовала три дубля, которые, по их словам, были полностью отсняты для этой сцены. «Оба актера явно ведут себя корректно во время сцены, с взаимным уважением и профессионализмом», — говорится в заявлении юристов.

Команда Лайвли, напротив, считает, что кадры полностью подтверждают ее рассказ, показывая, как она отстраняется, пока Бальдони пытается поцеловать и погладить ее.

«Любая женщина, которая подвергалась неуместным прикосновениям на рабочем месте, поймет, что мисс Лайвли испытывает дискомфорт», — заявили ее адвокаты. «Они поймут ее попытки отстраниться от нежелательных прикосновений. Ни одна женщина не должна принимать защитные приемы, чтобы избежать прикосновений со стороны работодателя без ее согласия».

На кадрах видно, как актеры спорят, как изобразить интимную сцену. В один из моментов Бальдони лезет к ней целоваться, а Лайвли колеблется. Затем она говорит: «Я думаю, мы должны разговаривать. Я думаю, будет романтичнее, если мы будем танцевать и разговаривать».

Бальдони сравнивает их отношения, говоря, что Лайвли и ее муж Райан Рейнолдс постоянно разговаривают, а он и его жена Эмили иногда просто смотрят друг на друга. «Думаю, вас бы это ужаснуло», — говорит он. Она отвечает: «Я бы сказала: „О нет, я нашла социопата“».

На прошлой неделе Бальдони подал обратный иск против Лайвли. В нем он заявил, что актриса была «неспособна воспринять комментарии режиссера» и постоянно произносила реплики не по сценарию.

Судя по всему, на этих кадрах запечатлено то самое взаимодействие, против которого возражала Лайвли, когда Бальдони говорил о том, что она хорошо пахнет. В кадре видно, как Бальдони гладит Лайвли по шее и спрашивает: «Тебе не мешает моя борода?» Она смеется и отвечает: «Наверное, я намазала тебя спреем для загара». «Он хорошо пахнет», — произносит он.

В иске Лайвли утверждается, что «Бальдони ласкал Лайвли ртом, хотя это не имело никакого отношения к их ролям». Согласно жалобе, позже она возразила ему, и он ответил: «Ты меня даже не привлекаешь».

Команда Лайвли заявила, что Бальдони импровизировал всю сцену без предварительного обсуждения или согласия и снимал ее без присутствия координатора интимных сцен. Адвокаты Лайвли также назвали публикацию трюком и неэтичной попыткой манипулировать общественностью.

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