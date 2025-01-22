Ремейк «Токсичного мстителя» выйдет в кинотеатрах в 2025 году

Компания Cineverse объявила, что «Токсичный мститель», ремейк одноименной культовой классики 1984 года от Troma Entertainment, появится на экранах кинотеатров в 2025 году, пишет Variety.
Режиссером новой картины выступил Мейкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»), а главную роль исполнил Питер Динклейдж («Игра престолов»). Премьера фильма состоялась 21 сентября 2023 года на фестивале Fantastic Fest. Картину также показали на Beyond Fest 30 сентября 2023 года, а в октябре 2023 года состоялся его международный дебют на 56-м кинофестивале в Ситжесе.
«Я очень благодарен команде, создавшей „Токсичного мстителя“, которая так поддерживала нас, пока мы искали идеального партнера для дистрибуции нашего фильма», — заявил Блэр.
«Здорово, что у людей будет возможность увидеть его в кинотеатрах. Это веселое, шумное кино, которое хочется посмотреть всей толпой. Герой-мутант разбивает плохих парней шваброй: отличное развлечение для всей семьи!» — добавил он.
В новой главе франшизы, созданной Ллойдом Кауфманом и Troma Entertainment, Динклейдж исполняет роль забитого уборщика Уинстона Гуза, который после несчастного случая превращается в мутанта-мстителя по прозвищу Токси.
«Вооруженный своей фирменной шваброй, неожиданный герой сражается с фриками, гангстерами и коррумпированными директорами корпораций, пытаясь сохранить отношения со своим сыном», — говорится в официальном синопсисе.
Помимо Динклейджа, в фильме снимаются Кевин Бейкон, Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Джулия Дэвис и Тейлур Пейдж.