Ремейк «Токсичного мстителя» выйдет в кинотеатрах в 2025 году

Компания Cineverse объявила, что «Токсичный мститель», ремейк одноименной культовой классики 1984 года от Troma Entertainment, появится на экранах кинотеатров в 2025 году, пишет Variety.

Режиссером новой картины выступил Мейкон Блэр («В этом мире я больше не чувствую себя как дома»), а главную роль исполнил Питер Динклейдж («Игра престолов»). Премьера фильма состоялась 21 сентября 2023 года на фестивале Fantastic Fest. Картину также показали на Beyond Fest 30 сентября 2023 года, а в октябре 2023 года состоялся его международный дебют на 56-м кинофестивале в Ситжесе.