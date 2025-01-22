Сериал «Разделение» принес Apple TV+ больше 200 млн долларов

Первый сезон «Разделения» принес Apple TV+ больше 200 млн долларов, подсчитали аналитики компании Parrot Analytics, пишет Deadline.

Компания использовала методологию оценки контента по формуле, которая учитывает запрос аудитории, количество подписчиков и общую выручку сервиса. Они также оценили успех шоу на различных рынках по миру.

Согласно их результатам, «Разделение» оказалось одним из наиболее успешных шоу наряду с «Медленными лошадьми», «Утренним шоу» и «Тедом Лассо». В последние два года британский шпионский проект собрал для стриминговой площадки 184 млн долларов. Журналистская драма с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун принесла 299,4 млн долларов, но за более долгий период.

Больше всего средств сгенерировали три сезона «Теда Лассо» — 609, 4 млн долларов за период между июлем 2020-го и июлем 2024 года.

В Parrot Analytics отметили, что первый сезон «Разделения» не только получил высокую оценку критиков и продемонстрировал премиальность стриминга Apple, но и обеспечил ему длинный хвост смотрения, ведь около половины зрителей увидели его лишь спустя год после релиза.