Кинофестиваль «Послание к человеку» открыл прием заявок на участие

Заявки принимают до 1 июля. Поучаствовать можно в трех конкурсах: международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico. На рассмотрение принимают полнометражные документальные фильмы, а также игровые, документальные и анимационные короткометражки.

«У отборщиков больших фестивалей есть стойкое убеждение, что конкурсы не должны быть слишком сильными, что нужно соблюдать пропорции между очевидно яркими и менее яркими картинами. Программеры „Послания к человеку“ не разделяют веры в это общее правило. Как и в прошлые годы, мы упорно ищем отличное кино со всех концов земли и искренне рассчитываем увидеть его и в заявках на конкурсы этого года», — отметил программный директор кинофестиваля Михаил Ратгауз.