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Кинофестиваль «Послание к человеку» открыл прием заявок на участие

Сегодня в 11:08
Фото: «Послание к человеку»/VK

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» открыл прием заявок на участие в конкурсной программе.

Заявки принимают до 1 июля. Поучаствовать можно в трех конкурсах: международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico. На рассмотрение принимают полнометражные документальные фильмы, а также игровые, документальные и анимационные короткометражки.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте фестиваля.

«У отборщиков больших фестивалей есть стойкое убеждение, что конкурсы не должны быть слишком сильными, что нужно соблюдать пропорции между очевидно яркими и менее яркими картинами. Программеры „Послания к человеку“ не разделяют веры в это общее правило. Как и в прошлые годы, мы упорно ищем отличное кино со всех концов земли и искренне рассчитываем увидеть его и в заявках на конкурсы этого года», — отметил программный директор кинофестиваля Михаил Ратгауз.

«Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 17 по 25 октября 2025 года, смотр состоится уже в 35-й раз. В программе фестиваля традиционно участвуют около двухсот полнометражных и короткометражных фильмов со всего мира. Сеансы проходят на главных киноплощадках Петербурга.

С 1 по 30 ноября в пяти регионах России пройдет «Эхо „Послания к человеку“» с участием лучших картин фестиваля.

В прошлом году кинопоказы и другие события «Послания к человеку» посетили десятки тысяч зрителей.

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