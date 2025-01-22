Январь в Москве может стать вторым самым теплым в истории

Январь 2025 года может стать вторым самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«По всей видимости, этот месяц будет на втором месте в ранге самых высоких значений после 2020 года. Пока январь 2020 года был самым „жарким“, и средняя месячная температура была ровно 0 градусов, вот такой теплый месяц, сейчас на втором месте пока идем», — сказал он.

По словам метеоролога, заметного изменения температуры до конца месяца не прогнозируется. Он отметил, что показатель будет превышать норму примерно на 1 градус.