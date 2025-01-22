A$AP Rocky отклонил сделку о признании вины по делу о нападении на экс-соратника по A$AP Mob

A$AP Rocky отклонил сделку о признании вины, предложенной прокурорами, по делу о нападении на его бывшего друга и соратника. Об этом сообщают Rolling Stone и ABC News. Сделка предполагала семь лет условного наказания, три года испытательного срока и шесть месяцев заключения.

Ракима Майерса (настоящее имя рэпера) обвиняют в том, что в ноябре 2021 года в Голливуде он стрелял в A$AP Relli, экс-участника объединения A$AP Mob, ныне менеджера талантов и продюсера.

«Выстрел из пистолета в общественном месте — это серьезное правонарушение, которое могло закончиться трагическими последствиями не только для человека, ставшего объектом нападения, но и для невинных прохожих, посещающих Голливуд», ― отметил прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Адвокат A$AP Rocky Джо Такопина выразил уверенность, что его подзащитного оправдают. «Я знаю, что он будет оправдан», — добавил Такопина. «Знаете, это бремя для него и его семьи, его двух маленьких детей… И он готов. Он готов встретиться с этим лицом к лицу», — сказал юрист.

Он отметил, что защита планирует вызвать свидетелей, готовых подтвердить, что огнестрельное оружие, замеченное на видеозаписи с камер видеонаблюдения, — это стартовый пистолет, который артист носил с собой в качестве реквизита для обеспечения безопасности.