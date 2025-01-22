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A$AP Rocky отклонил сделку о признании вины по делу о нападении на экс-соратника по A$AP Mob

Сегодня в 09:53
Фото: Michael Kovac/Getty Images

A$AP Rocky отклонил сделку о признании вины, предложенной прокурорами, по делу о нападении на его бывшего друга и соратника. Об этом сообщают Rolling Stone и ABC News. Сделка предполагала семь лет условного наказания, три года испытательного срока и шесть месяцев заключения.

Ракима Майерса (настоящее имя рэпера) обвиняют в том, что в ноябре 2021 года в Голливуде он стрелял в A$AP Relli, экс-участника объединения A$AP Mob, ныне менеджера талантов и продюсера.

«Выстрел из пистолета в общественном месте — это серьезное правонарушение, которое могло закончиться трагическими последствиями не только для человека, ставшего объектом нападения, но и для невинных прохожих, посещающих Голливуд», ― отметил прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон.

Адвокат A$AP Rocky Джо Такопина выразил уверенность, что его подзащитного оправдают. «Я знаю, что он будет оправдан», — добавил Такопина. «Знаете, это бремя для него и его семьи, его двух маленьких детей… И он готов. Он готов встретиться с этим лицом к лицу», — сказал юрист.

Он отметил, что защита планирует вызвать свидетелей, готовых подтвердить, что огнестрельное оружие, замеченное на видеозаписи с камер видеонаблюдения, — это стартовый пистолет, который артист носил с собой в качестве реквизита для обеспечения безопасности.

A$AP Rocky предъявили обвинение в августе 2022 года по двум пунктам ― в нападении с использованием огнестрельного оружия и в двух выстрелах в сторону предполагаемой жертвы. Тогда музыкант не признал вины и был освобожден под залог, после того как судья вынес постановление, запрещающее ему контактировать с предполагаемой жертвой. Если рэпера признают виновным, ему грозит до 24 лет тюрьмы.

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