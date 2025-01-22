МТС запустили проект «Нэйм» для начинающих музыкантов

МТС запустили проект «Нэйм». Он призван помочь в продвижении молодых исполнителей.

Редакция «МТС Музыки» будет отбирать работы начинающих музыкантов и размещать лучшие и перспективные треки в специальных плейлистах. Таким образом артисты получат доступ к широкой аудитории сервиса, а пользователи познакомятся с будущими звездами.

«Нэйм» состоит из флагманского и четырех жанровых плейлистов. Последние ориентированы на поп-музыку, инди, рэп и электронику, чтобы слушатели могли найти фрешменов в своих любимых жанрах.

Для участия артистам необходимо заполнить и подать заявку через форму для питча, а также опубликовать свой релиз на «МТС Музыке» через лейбл или дистрибьютора не раньше чем за неделю до даты заполнения анкеты. Трек также должен соотноситься с редакционными правилами и тематикой плейлиста. Одобрив заявку, редакция отслушает все треки.