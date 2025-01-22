Крис Браун требует 500 млн долларов от Warner Bros. из‑за документалки о домашнем насилии

Крис Браун обвинил в клевете Warner Bros. и продюсеров документального сериала «Крис Браун: История насилия». Он требует от них 500 млн долларов. С исковым заявлением ознакомилось издание Variety.

Артист утверждает, что содержащиеся в многосерийном фильме обвинения полностью ложны и причинили ему душевные страдания.

«Проще говоря, это дело о том, что СМИ ставят свою прибыль выше правды. Еще в октябре 2024 года Warner Brothers была поставлена в известность о том, что продвигает и публикует ложную информацию в погоне за лайками, кликами, скачиваниями и долларами в ущерб Крису Брауну. В итоге 27 октября 2024 года они выпустили в эфир фильм „Крис Браун: История насилия“ („Документальный фильм“), зная, что он полон лжи и обмана и нарушает основные журналистские принципы», — говорится в документе.

Внимание певца привлекли заявления неизвестной, на которые опирались авторы сериала. По его словам, ее обвинения «были опровергнуты раз за разом», а она «сама является агрессором и виновницей насилия над партнером».

В иске Браун отметил, что в прошлом совершал ошибки, но «публично признал и разобрал их в документальном фильме 2017 года „Крис Браун: Welcome to My Life“», а с тех пор «вырос из этого опыта, и его эволюция говорит сама за себя».