Росстат назвал наиболее подорожавшие за 2024 год продукты

Росстат назвал наиболее подорожавшие в 2024 году продукты. Сильнее всего за год подорожал картофель (на 92%), сообщает РБК со ссылкой на данные федеральной службы.
При этом в 2023 году относительно 2022-го картофель, наоборот, подешевел на 15,8%. По словам экспертов, его подорожание может быть следствием низкой базы предыдущего года, когда был собран рекордный урожай — 8,6 млн тонн.
Среди других наиболее подорожавших в прошлом году продовольственных товаров названы лук (+48,2%), белокочанная капуста (+44,7%), красная икра (+37,7%), сливочное масло (+36,2%), свекла (+32,1%) и огурцы (+28,5%).
Сильнее всего во всем списке товаров и услуг по итогам 2024 года подорожало слабительное средство бисакодил. Его цена выросла более чем в два раза — на 121,2%, однако стоимость этого продукта остается низкой: средняя цена упаковки составляет 44 рубля.