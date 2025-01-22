Росстат назвал наиболее подорожавшие за 2024 год продукты

Росстат назвал наиболее подорожавшие в 2024 году продукты. Сильнее всего за год подорожал картофель (на 92%), сообщает РБК со ссылкой на данные федеральной службы.

При этом в 2023 году относительно 2022-го картофель, наоборот, подешевел на 15,8%. По словам экспертов, его подорожание может быть следствием низкой базы предыдущего года, когда был собран рекордный урожай — 8,6 млн тонн.

Среди других наиболее подорожавших в прошлом году продовольственных товаров названы лук (+48,2%), белокочанная капуста (+44,7%), красная икра (+37,7%), сливочное масло (+36,2%), свекла (+32,1%) и огурцы (+28,5%).