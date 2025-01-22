«Соник-4» выйдет в марте 2027 года

Paramount Pictures назвала дату релиза четвертой картины о приключениях Соника и его друзей. «Соник-4» появится в кинотеатрах по миру 19 марта 2027 года. Об этом пишет Variety.
Квадриквел был анонсирован киностудией в декабре еще до выхода в прокат третьей части. Та только что покинула прокат, собрала 422 млн долларов и стала самой успешной во франшизе. Ее внушительная касса помогла довести общую выручку серии до 1 млрд долларов.
Неизвестно, вернутся ли к производству режиссер Джефф Фаулер и актерский состав. В последнем на данный момент фильме участвовал Бен Шварц в роли синего суперскоростного ежа, Идрис Эльба озвучил агрессивную ехидну Наклза, Коллин О’Шонесси исполнила роль лиса Тейлза, а Киану Ривз — Шэдоу, крутого двойника Соника.
Кроме того, лента запомнилась благодаря сразу двум ролям Джима Кэрри. Он воплотил на экране не только зловещего доктора Роботника, но и его дедушку, профессора Джеральда Роботника.