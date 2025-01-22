Desiigner выступит в Москве в формате клаб-шоу

Американский рэпер Desiigner выступит в формате клаб-шоу в Москве.

Он станет хэдлайнером вечеринки AVG, которая состоится 21 февраля в TAU. Стоимость билетов начинается от 2000 рублей.

Desiigner прославился в 2016 году, когда на него обратил внимание Канье Уэст, который позаимствовал куплет из его песни «Panda» и включил в свой нашумевший альбом «The Life of Pablo».

Следом и оригинальная версия песни превратилась в один из самых назойливых хитов 2016 года. А ее автор подписал контракт с лейблом Уэста GOOD Music.

Он успел зафитить с Travis Scott, Pusha T, Gucci Mane, Meek Mill, Diplo, Mura Masa и выпустить еще один хит «Timmy Turner». Затем он надолго ушел в тень и покинул лейбл. В 2024 году Desiigner выпустил альбом «Rebirth» с треком «Timmy Turner 2».