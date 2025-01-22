Трамп помиловал основателя наркомаркетплейса Silk Road Росса Ульбриха

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя даркнет-магазина Silk Road Росса Ульбрихта. Об этом американский лидер сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрита и сказал, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддержало, я только что подписал полное и безоговорочное помилование ее сына. В его осуждении участвовали несколько тех же мразей и безумцев, которые позже натравили на меня государство», — написал Трамп, сделав ошибку в фамилии заключенного.

Освобождение Ульбрихта было одним из предвыборных обещаний, которое Трамп дал представителям криптоиндустрии в обмен на пожертвования в размере 100 млн долларов, отмечает The New York Times.

Основанный американцем маркетплейс Silk Road в основном был известен как одна из крупнейших наркоплощадок в интернете. На пике через нее проходили более 1,5 млн транзакций по покупке запрещенных веществ, а ее организаторы заработали более 200 млн долларов. Прокуроры заявляли, что Ульбрихт также был причастен к убийствам конкурентов, но не смогли найти улик. В 2015 году он был приговорен к пожизненному заключению.