«Начальную школу „Эбботт“» продлили на пятый сезон

ABC продлила на пятый сезон сериал «Начальная школа „Эбботт“». Об этом сообщает Deadline.

Такое решение приняли после выхода эпизода-кроссовера с сериалом FXX «В Филадельфии всегда солнечно», который посмотрели 8,05 млн зрителей.

«Начальная школа „Эбботт“» — американский ситком в жанре мокьюментари. Сюжет рассказывает о жизни учителей государственной школы Филадельфии, которые делают все возможное для учеников, несмотря на недостаток финансирования и другие проблемы.

Первый сезон проекта получил семь номинаций на «Эмми», в том числе за лучшую комедию. По итогу сериал выиграл три. Второй сезон проекта получил три премии «Золотой глобус» в категориях «Лучшая комедия/мюзикл», «Лучшая актриса комедии/мюзикла» (Кинта Брансон), «Лучший актер второго плана в драме/комедии» (Тайлер Джеймс Уильямс).