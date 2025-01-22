«Джокер 2», «Мадам Паутина» и «Мегалополис» собрали больше всего номинаций на «Золотую малину-2024»

Организаторы пародийной премии «Золотая малина» назвали претендентов в основных категориях. Список опубликовал Variety.

По числу упоминаний на ней лидирует сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Картина Тодда Филлипса на победу в категориях «худшая картина», «режиссура», «сценарий» и «приквел, ремейк, рип-офф или сиквел», а исполнители главных ролей могут получить статуэтки худшему актеру и актрисе, а также худшему дуэту. Фильм был ужасно встречен критиками, а зрителями еще хуже, собрал в кинопрокате 206 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов.

Следом за «Безумием на двоих» расположились другие четыре ленты. «Мадам Паутина», «Мегалополис», Borderlands и «Рейган» собрали по 6 номинаций.

Отдельно жюри премии оценили Джона Войта: его включили в категорию «худший актер второго плана» сразу за четыре картины. Кроме проекта Фрэнсиса Форда Копполы и байопика о президенте США премия оценила его выступление в «Земле теней» и «Незнакомцах».

Полный список номинаций:

Худший фильм:

— «Джокер: Безумие на двоих»

— «Мадам Паутина»

— «Мегалополис»

— Borderlands

— «Рейган»

Худший режиссер:

— Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»)

— Си Джей Кларксон («Мадам Паутина»)

— Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)

— Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худший актер:

— Джек Блэк («Дорогой Санта»)

— Закари Ливай («Гарольд и фиолетовый мелок»)

— Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)

— Деннис Куэйд («Рейган»)

— Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худшая актриса:

— Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)

— Дженнифер Лопес («Атлас»)

— Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)

— Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)

— Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)

Худший актер второго плана:

— Джек Блэк озвучка

— Kевин Харт («Бордерлендс»)

— Тахар Рахим («Мадам Паутина»)

— Шайа ЛаБаф в драге

— Джон Войт («Мегалополис» / «Рейган» / «Земля теней» / «Незнакомцы»)

Худшая актриса второго плана:

— Ариана Дебос («Аргайл: Супершпион» / «Крейвен-охотник»)

— FKA Twigs («Ворон»)

— Эмма Робертс («Мадам Паутина»)

— Лесли-Энн Даун в роли Маргарет Тетчер

— Эми Шумер («Без глазури»)

Худший экранный дуэт:

— Два любых несносных персонажа но особенно Джек Блэк

— Два любых несмешных «комедийных актера» («Без глазури»)

— Весь актерский состав «Мегалополиса»

— Хоакин Феникс и Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)

— Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер как «Ронни и Нэнси»

Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел:

— «Ворон»

— «Джокер: Безумие на двоих»

— «Крейвен-охотник»

— «Муфаса: Король Лев»

— «Мятежная Луна: Дарующая шрамы»