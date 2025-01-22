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«Джокер 2», «Мадам Паутина» и «Мегалополис» собрали больше всего номинаций на «Золотую малину-2024»

Сегодня в 06:28
Кадр: Warner Bros

Организаторы пародийной премии «Золотая малина» назвали претендентов в основных категориях. Список опубликовал Variety.

По числу упоминаний на ней лидирует сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Картина Тодда Филлипса на победу в категориях «худшая картина», «режиссура», «сценарий» и «приквел, ремейк, рип-офф или сиквел», а исполнители главных ролей могут получить статуэтки худшему актеру и актрисе, а также худшему дуэту. Фильм был ужасно встречен критиками, а зрителями еще хуже, собрал в кинопрокате 206 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов.

Следом за «Безумием на двоих» расположились другие четыре ленты. «Мадам Паутина», «Мегалополис», Borderlands и «Рейган» собрали по 6 номинаций.

Отдельно жюри премии оценили Джона Войта: его включили в категорию «худший актер второго плана» сразу за четыре картины. Кроме проекта Фрэнсиса Форда Копполы и байопика о президенте США премия оценила его выступление в «Земле теней» и «Незнакомцах».

Полный список номинаций:

Худший фильм:
— «Джокер: Безумие на двоих»
— «Мадам Паутина»
— «Мегалополис»
— Borderlands
— «Рейган»

Худший режиссер:
— Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»)
— Си Джей Кларксон («Мадам Паутина»)
— Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)
— Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худший актер:
— Джек Блэк («Дорогой Санта»)
— Закари Ливай («Гарольд и фиолетовый мелок»)
— Хоакин Феникс («Джокер: Безумие на двоих»)
— Деннис Куэйд («Рейган»)
— Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Худшая актриса:
— Брайс Даллас Ховард («Аргайл: Супершпион»)
— Дженнифер Лопес («Атлас»)
— Кейт Бланшетт («Бордерлендс»)
— Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
— Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)

Худший актер второго плана:
— Джек Блэк озвучка
— Kевин Харт («Бордерлендс»)
— Тахар Рахим («Мадам Паутина»)
— Шайа ЛаБаф в драге
— Джон Войт («Мегалополис» / «Рейган» / «Земля теней» / «Незнакомцы»)

Худшая актриса второго плана:
— Ариана Дебос («Аргайл: Супершпион» / «Крейвен-охотник»)
— FKA Twigs («Ворон»)
— Эмма Робертс («Мадам Паутина»)
— Лесли-Энн Даун в роли Маргарет Тетчер
— Эми Шумер («Без глазури»)

Худший экранный дуэт:
— Два любых несносных персонажа но особенно Джек Блэк
— Два любых несмешных «комедийных актера» («Без глазури»)
— Весь актерский состав «Мегалополиса»
— Хоакин Феникс и Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
— Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер как «Ронни и Нэнси»

Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел:
— «Ворон»
— «Джокер: Безумие на двоих»
— «Крейвен-охотник»
— «Муфаса: Король Лев»
— «Мятежная Луна: Дарующая шрамы»

Худший сценарий:
— «Джокер: Безумие на двоих»
— «Крейвен-охотник»
— «Мадам Паутина»
— «Мегалополис»
— «Рейган»

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