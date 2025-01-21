СМИ: Райан Гослинг намерен сняться в «Звездных войнах» Шона Леви

Канадский актер Райан Гослинг, звезда фильмов «Ла-Ла-Лэнд» и «Барби», обсуждает участие в фильме по «Звездным войнам» Шона Леви. Об этом сообщил Deadline.
Картина выйдет на экраны в декабре 2027 года. Леви уже два года работает над ней вместе с Джонатаном Троппером. По информации СМИ, фильм не будет связан с девятью классическими фильмами франшизы о Люке Скайуокере.
Сюжет проекта Леви держится в секрете, у него пока нет даже названия. Перед его релизом на экранах можно будет увидеть фильм «Мандалорец и Грогу» — его премьера в кинопрокате запланирована на 22 мая 2026 года.
Последний фильм из серии «Звездные войны» вышел на экраны в 2019 году — это была лента «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Джея Джея Абрамса. Она собрала в мировом прокате 1,077 трлн долларов.
В последние годы франшизу пополняли телесериалы, среди которых «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта», «Оби-Ван Кеноби», «Андор», «Асока», «Аколит» и «Опорная команда».