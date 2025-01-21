СМИ: Райан Гослинг намерен сняться в «Звездных войнах» Шона Леви

Канадский актер Райан Гослинг, звезда фильмов «Ла-Ла-Лэнд» и «Барби», обсуждает участие в фильме по «Звездным войнам» Шона Леви. Об этом сообщил Deadline.

Картина выйдет на экраны в декабре 2027 года. Леви уже два года работает над ней вместе с Джонатаном Троппером. По информации СМИ, фильм не будет связан с девятью классическими фильмами франшизы о Люке Скайуокере.

Сюжет проекта Леви держится в секрете, у него пока нет даже названия. Перед его релизом на экранах можно будет увидеть фильм «Мандалорец и Грогу» — его премьера в кинопрокате запланирована на 22 мая 2026 года.