Создатель «Минари» Ли Айзек Чун поставит научно-фантастическую драму «Путешественник»

Американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун, известный по фильму «Минари», снимет научно-фантастическую драму «Путешественник» по одноименному роману Джозефа Эккерта. Об этом сообщил Deadline.
Картину разработает студия Skydance. Пока она находится на ранней стадии создания. Сюжет проекта держится в секрете, но источники СМИ описывают будущую ленту как интимную семейную драму, развивающуюся в научно-фантастическую одиссею.
В центре истории окажется 47-летний техник-биолог, который начинает непроизвольно перемещаться во времени. Раннюю версию сценария написал Остин Эверетт — его текст попал в Черный список лучших нереализованных сценариев Голливуда.
Текущую версию сценария создал Джастин Роудс, известный по фильму «Терминатор: Темные судьбы». Продюсерами проекта выступили Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг, Дон Грейнджер, Адам Розенберг из Aro Pictures, Эшли Джей Сэндберг, Родни Ротман и Карин Сейдж.