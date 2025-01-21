Сайт Белого дома лишился испаноязычной версии после инаугурации Трампа

Администраторы сайта Белого дома удалили испаноязычную версию портала после инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщил «Коммерсант».
При попытке перейти на страницу, где ранее был текст сайта на испанском языке, теперь появилась ошибка 404 и надпись «Страница не найдена». Там же можно найти кнопку для перехода к англоязычной версии.
В СМИ утверждают, что изначально на испаноязычном портале показывалось сообщение «Go home». Его можно понять как приглашение перейти на главную страницу сайта или же «вернуться домой».
Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Во время торжественной речи 47-й президент пообещал провести «крупнейшую в американской истории операцию по депортации» нелегальных мигрантов. Трамп до этого неоднократно заявлял о желании остановить нелегальную миграцию в США из Мексики.