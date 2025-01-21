Ума Турман появится в новом сериале по «Декстеру»

Ума Турман снимется в сериале «Декстер: Воскрешение» от Showtime. Съемки в Нью-Йорке уже стартовали, сообщает Deadline.
Имя Турман одно из самых громких, когда‑либо появлявшихся в «Декстере», пишет Deadline. Актриса сыграет Чарли, главу службы безопасности таинственного миллиардера Леона Пратера. Героиня работала на высокопоставленных должностях в сфере частной безопасности, прежде чем занять должность находчивой и дотошной правой руки.
Производство «Воскрешения» началось после успешного запуска приквела «Декстер: Первородный грех», который стал самой транслируемой премьерой Showtime в истории, набрав более 2,1 млн зрителей по всему миру.
Вместе с Турман сыграют Майкл С. Холл, Дэвид Зайасу, Джеймс Ремар и Джек Элкотт. Премьера запланирована на лето 2025 года.
Тем временем «Декстер: Первородный грех» продолжает выходить на Showtime с 13 декабря. «Афиша Daily» внесла приквел в список самых ожидаемых сериалов зимы 2024-го.