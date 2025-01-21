Сериал «Поворотный момент» с Кейт Хадсон выйдет 27 февраля на Netflix

Сериал «Поворотный момент» с Кейт Хадсон («Несносные леди», «Война невест») в главной роли выйдет 27 февраля на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил Forbes.
Комедия расскажет о женщине по имени Айле Гордон, которую назначают президентом баскетбольной франшизы Los Angeles Waves после вынужденного ухода в отставку ее брата. После назначения героини предстоит доказать скептически настроенным мужчинам в ее окружении, что она справится с непростой работой.
Помимо Хадсон, в шоу появятся Брена Сонг, Дрю Тарвер, Скотт Макартур, Фабрицио Гвидо, Тоби Сэндеман, Чет Хэнкс, Джей Эллис и Макс Гринфилд. Создателям проекта выступят продюсеры Минди Калинг, Айка Баринхолца и Дэвид Стассен.
Сериал выпустит продакшн-компания Kaling International вместе со студией Warner Bros. Television. В первом сезоне будет десять эпизодов.
Хадсон стала сопродюсером шоу. Оно вдохновлено центральным офисом баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Шоураннером стал Дэвид Стассен, режиссером — Джеймс Понсольдт.