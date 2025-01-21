Сериал «Поворотный момент» с Кейт Хадсон выйдет 27 февраля на Netflix

Сериал «Поворотный момент» с Кейт Хадсон («Несносные леди», «Война невест») в главной роли выйдет 27 февраля на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщил Forbes.

Комедия расскажет о женщине по имени Айле Гордон, которую назначают президентом баскетбольной франшизы Los Angeles Waves после вынужденного ухода в отставку ее брата. После назначения героини предстоит доказать скептически настроенным мужчинам в ее окружении, что она справится с непростой работой.