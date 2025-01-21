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В Пушкинский музей вернулась отреставрированная картина «Святой Себастьян» Луки Джордано

Вчера в 19:54
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В Пушкинский музей вернулась после реставрации картина «Святой Себастьян» итальянского живописца эпохи барокко Луки Джордано. Об этом сообщило агентство «Москва».

Полотно восстанавливали в течение двух лет. Хотя видимых разрушений у картины не было, «проведенный осмотр и исследования показали, что не все так безоблачно», поделился художник-реставратор Николай Колесников.

«Оказалось, что картина находится под толстым слоем старого лака. Лак этот со временем желтел, загрязнялся и тускнел», — пояснил специалист.

По его словам, «Святой Себастьян» ранее уже подвергался реставрации, но документальных свидетельств об этом не сохранилось. «Следы, оставленные на поверхности и в структуре произведения, говорят о непростой жизни картины», — подчеркнул Колесников.

Доктор искусствоведения Виктория Маркова, главный научный сотрудним ГМИИ имени Пушкина, добавила, что работа Джордано находилась в России с XVIII века, хотя и не часто демонстрировалась.

«Я все время помнила об этом произведении Джордано. И в какой‑то момент я пришла в нашу реставрационную мастерскую, чтобы восстановить эту работу. Конечно, когда реставраторы увидели эту большую картину, они не сильно обрадовались. И я очень благодарно реставраторам, поскольку они поверили в эту работу и взялись за ее восстановление», — сказала она.

Лука Джордано — живописец и гравер итальянского барокко, представитель неаполитанской школы. Он был учеником испанского художника Хосе де Риберы. Джордано работал в разных городах Италии, Испании и Франции, выполнял заказы испанского короля Карла II.

В петербургском Эрмитаже хранятся четырнадцать картин мастера, в том числе «Похищение Европы» и «Битва лапифов с кентаврами». В коллекции Пушкинского музея в Москве хранятся еще несколько полотен, включая «Аполлона и Марсия».

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