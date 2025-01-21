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В Нью-Йорке создали браслет, отпугивающий крыс. Грызунов в городе очень много

Вчера в 18:53
Фото: @hello_superheroes

Креативное агентство Superheroes совместно с ювелирным брендом Daniel Jewelry Casting выпустило браслет, отпугивающий крыс. Он надевается на ногу и звенит колокольчиками.

Браслет получил название The Janklet. Его разработали в рамках кампании «Saving NY From…» («Спасаем НЙ от…»), чтобы «помочь жителям Нью-Йорка ходить по городу, не боясь мохнатых сюрпризов».

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© @hello_superheroes
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© @hello_superheroes

Создатели браслета утверждают, что изделие эффективно отпугивает грызунов и обеспечивает комфорт во время прогулки. Колокольчики создавались на 3D-принтере.

Ради смеха Superheroes выпустила ролик-презентацию и сгенерировала мини-фильм «Жизнь Фрэнка Рэта». Он рассказывает об уличной крысе, которая вспоминает жизнь в Нью-Йорке до создания The Janklet. «Крысы это ненавидят, вы любите», — говорит закадровый голос в конце.

@hello_superheroes

Численность крыс в Нью-Йорке варьируются от 2 до 10 млн особей. В конце 2023 года крыса даже стала главным героем городской кампании «We love New York», и изображения с ней появлялись на мерче.

В мае 2024 года мэр Нью-Йорка созывал национальный саммит по поводу крыс. Проблема крыс в городе год за годом становится все заметнее: на двух жителей приходился один грызун. В октябре власти разрешили оставлять крысам приманки, содержащие противозачаточные средства.

В декабря 2024-го модели Джиджи Хадид пришлось ремонтировать квартиру в Нью-Йорке из‑за крыс. Судя по всему, какие‑либо детали интерьера привлекали животных.

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