В Нью-Йорке создали браслет, отпугивающий крыс. Грызунов в городе очень много

Креативное агентство Superheroes совместно с ювелирным брендом Daniel Jewelry Casting выпустило браслет, отпугивающий крыс. Он надевается на ногу и звенит колокольчиками.

Браслет получил название The Janklet. Его разработали в рамках кампании «Saving NY From…» («Спасаем НЙ от…»), чтобы «помочь жителям Нью-Йорка ходить по городу, не боясь мохнатых сюрпризов».

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Создатели браслета утверждают, что изделие эффективно отпугивает грызунов и обеспечивает комфорт во время прогулки. Колокольчики создавались на 3D-принтере.

Ради смеха Superheroes выпустила ролик-презентацию и сгенерировала мини-фильм «Жизнь Фрэнка Рэта». Он рассказывает об уличной крысе, которая вспоминает жизнь в Нью-Йорке до создания The Janklet. «Крысы это ненавидят, вы любите», — говорит закадровый голос в конце.

@hello_superheroes

Численность крыс в Нью-Йорке варьируются от 2 до 10 млн особей. В конце 2023 года крыса даже стала главным героем городской кампании «We love New York», и изображения с ней появлялись на мерче.

В мае 2024 года мэр Нью-Йорка созывал национальный саммит по поводу крыс. Проблема крыс в городе год за годом становится все заметнее: на двух жителей приходился один грызун. В октябре власти разрешили оставлять крысам приманки, содержащие противозачаточные средства.