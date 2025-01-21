На платформе X появится отдельная лента с вертикальными видео в духе тиктока

В социальной сети X (в прошлом Twitter) появится лента с вертикальными видео в духе роликов из TikTok. Об этом платформа сообщила в своем официальном аккаунте.

"Иммерсивный новый дом для видео" запустят для пользователей из США уже 21 января. Лента коротких роликов будет похожа на YouTube Shorts и Instagram* Reels. Будет ли добавлен в X интерфейс для редактирования видео, неясно.

Также в X не уточнили, начнет ли работать лента для всех американских пользователей в ближайшее время или только для пользователей гаджетов на оперативной системе iOS. Пользователи Android писали, что пока не получили доступ к новинке.



В целом, пользователи платформы воспринили новую инициативу с энтузиазмом. Они посчитали, что X сможет заменить TikTok, который заблокировали в США 19 января, а потом восстановили.

