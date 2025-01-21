Сидни Суини обсуждает роль в фильме по рассказу «Маска Красной смерти»

Сидни Суини ведет переговоры об участии в фильме по расскажу «Маска Красной смерти» Эдгара По. Это будет очень ревизионистская и мрачно-комедийная интерпретация, пишет Deadline.

Одноименный фильм написал и собирается снять Чарли Полинджер, а дистрибуцией займется A24. Какая именно роль может достаться Суини, не уточняется.

«Маска Красной смерти» рассказывает о принце, который пытается избежать опасной чумы (это и есть Красная смерть) и не покидает своего аббатства. Как именно изменится сюжет рассказа, неизвестно. Источники говорят, что съемки стартуют в этом году.