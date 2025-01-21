Джастин Бибер заявил, что кто‑то завладел его аккаунтом в инстаграме и отписался от его жены

Сегодня / 23:03
СМИ: Райан Гослинг намерен сняться в «Звездных войнах» Шона Леви
Сегодня / 22:13
Создатель «Минари» Ли Айзек Чун поставит научно-фантастическую драму «Путешественник»
Сегодня / 21:23
Сайт Белого дома лишился испаноязычной версии после инаугурации Трампа
Вчера / 20:29
Сериал «Поворотный момент» с Кейт Хадсон выйдет 27 февраля на Netflix
Вчера / 20:00
Ума Турман появится в новом сериале по «Декстеру»
Вчера / 19:54
В Пушкинский музей вернулась отреставрированная картина «Святой Себастьян» Луки Джордано
Вчера / 19:03
На платформе X появится отдельная лента с вертикальными видео в духе тиктока
Вчера / 18:53
В Нью-Йорке создали браслет, отпугивающий крыс. Грызунов в городе очень много
Вчера / 17:58
Сидни Суини обсуждает роль в фильме по рассказу «Маска Красной смерти»
Вчера / 17:46
Американец и россиянка поругались из‑за Трампа и разнесли «Чебуречную СССР»
Вчера / 17:39
Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы
Вчера / 17:06
В Турции произошел пожар в отеле. Погибли по меньшей мере 66 человек
Вчера / 16:59
В небе над Москвой показалось шесть планет
Вчера / 16:25
Джейсон Айзекс снимется в ромкоме «Омела и вино»
Вчера / 16:16
Певица Этель Кейн ответила на критику ее хештега #KillMoreCEOs
Вчера / 15:59
Против Дональда Трампа подали три иска в первый же его день в Белом доме
Вчера / 15:57
В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тыс. долларов
Вчера / 15:53
Мюнхенский музей убрал инсталляцию с Илоном Маском
Вчера / 15:13
Вышел трейлер хоррора «Опус». В главной роли Айо Эдебири из сериала «Медведь»
Вчера / 15:12
В США 81-летний мужчина почти каждый день ходит в кошачий приют, чтобы подремать с животными
Вчера / 14:55
«***, я на это не подписывался»: Джеймс Кэмерон — о возможной реакции зрителей на «Аватара-3»
Вчера / 14:54
Режиссер фильма «Миссия невыполнима-8» рассказал, что у зрителя «чуть не случился сердечный приступ»
Вчера / 14:24
В Зеленограде ветеринары посадили на диету располневшего енота. Раньше он приезжал к ним худым
Вчера / 14:11
«Анора» временно исчезнет из онлайн-кинотеатров России
Вчера / 13:56
Сергей Миронов призвал закрыть музей «Эрарта» в Петербурге
Вчера / 13:55
США выходят из ВОЗ по решению Трампа. Страна была крупнейшим спонсором организации
Вчера / 13:47
Брейди Корбет встал на защиту использования ИИ в «Бруталисте»
Вчера / 13:45
Умер французский режиссер Бертран Блие

Джастин Бибер заявил, что кто‑то завладел его аккаунтом в инстаграме и отписался от его жены

Вчера в 18:01
Фото: justinbieber

Американский певец Джастин Бибер заявил, что кто-то завладел его аккаунтом в инстаграме* и отписался от его жены — инфлюэнсера Хейли Бибер. Об этом написала The Independent.

Артист ответил таким образом на вопросы поклонников, которые заметили отсутствие Хейли в его подписках. Также Бибер развеял слухи о грядущем разводе. Ранее музыкант публиковал фото, на которых катается на коньках вместе с женой. 
 

@haileybieber

Хейли Бибер, которую признали самым влиятельным бьюти-инфлюэнсером года, еще в декабре иронично ответила на все пересуды о проблемах в ее браке.

До этого в тиктоке распространились теории, будто Хейли и Джастин больше не ладят и даже якобы провели зимние праздники порознь. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами