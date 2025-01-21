Американский певец Джастин Бибер заявил, что кто-то завладел его аккаунтом в инстаграме* и отписался от его жены — инфлюэнсера Хейли Бибер. Об этом написала The Independent.

Артист ответил таким образом на вопросы поклонников, которые заметили отсутствие Хейли в его подписках. Также Бибер развеял слухи о грядущем разводе. Ранее музыкант публиковал фото, на которых катается на коньках вместе с женой.



@haileybieber

Хейли Бибер, которую признали самым влиятельным бьюти-инфлюэнсером года, еще в декабре иронично ответила на все пересуды о проблемах в ее браке.

До этого в тиктоке распространились теории, будто Хейли и Джастин больше не ладят и даже якобы провели зимние праздники порознь.