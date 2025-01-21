21 января в небе над Москвой показалось шесть планет Солнечной системы. Большую их часть можно было увидеть своими глазами, сообщает в своем телеграм-канале Московский планетарий.

На вечернем небе при ясной погоде можно было увидеть Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс, а Нептун и Уран — только через телескоп. Они появились в 17.30 по московскому времени, но после 21.00 высоко в небе небе остались только Юпитер, Марс и Уран.

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Те, кто пропустил парад планет в этот день, смогут наблюдать за ним в течение ближайшего месяца, утешают в Планетарии. 28 февраля к шестерке присоединится Меркурий. «Это ближайшая дата, когда семь планет будут видны на небе одновременно», — предупредили астрономы.