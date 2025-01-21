Американец и россиянка поругались из‑за Трампа и разнесли «Чебуречную СССР»

В Москве американец разругался с россиянкой, пара устроила разгром в чебуречной. Об инциденте пишут ТАСС и Shot.

Инцидент произошел поздно вечером 20 сентября в «Чебуречной СССР» на Сретенке во время инаугурации Дональда Трампа, уточняет телеграм-канал. По его данным, 44-летний Джон пригласил 31-летнюю Руслану на свидание, партнеры заказали алкоголь. Спустя несколько часом между ними завязался политический спор, который вскоре вышел из‑под контроля.

Уточняется, что американец оказался поклонником покинувшего Белый Дом Джо Байдена, а его подруга — за вновь избранного лидера. Конфликт сначала шел на повышенных тонах, затем они стали раскидывать вещи по залу.

Сотрудники кафе не смогли успокоить посетителей и вызвали полицию, а затем скорую. Shot добавляет, что приехавшие врачи выявили у обоих отравление наркотическими веществами и увезли в токсикореанимацию.

После инаугурации Илон Маск возмутил интернет странным жестом. Выступая на инаугурации Трампа, он приложил руку к груди и вскинул вверх, а потом повторил.

В сети шутят, что миллиардер сделал это «от сердца к Марсу», подозревают в симпатиях к нацистам и спорят о том, что это было.