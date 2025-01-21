Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Президент Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку, с помощью которой он может в любой момент заказать банку диетической колы, пишет The Wall Street Journal.
В репортаже издания, демонстрирующем внутреннее убранство недавно переделанного знаменитого кабинета, сообщается, что кнопка вызова камердинера, впервые установленная во время правления Трампа с 2017 по 2021 год, теперь снова находится на столе президента.
«Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, установлена и готова к работе», — написали журналисты.
Перед инаугурацией Трамп получил именную бутылку своего любимого напитка непосредственно от компании Coca-Cola.
«Сегодня вечером президент Трамп получил первую в истории президентскую памятную инаугурационную бутылку диетической колы от председателя совета директоров и генерального директора Coca-Cola Company Джеймса Куинси», — написала заместитель директора по коммуникациям Трампа Марго Мартин в соцсети X.
Одними из первых указов вернувшегося на свой президентский пост Трампа стало объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой, а также решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).