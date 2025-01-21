Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Президент Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку, с помощью которой он может в любой момент заказать банку диетической колы, пишет The Wall Street Journal.

В репортаже издания, демонстрирующем внутреннее убранство недавно переделанного знаменитого кабинета, сообщается, что кнопка вызова камердинера, впервые установленная во время правления Трампа с 2017 по 2021 год, теперь снова находится на столе президента.