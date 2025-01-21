Против Дональда Трампа подали три иска в первый же его день в Белом доме

Против Дональда Трампа и его команды подали три иска в первый же день работы. Они касаются чиновников, гражданства по праву рождения и Илона Маска, сообщает Bloomberg.
- Национальный профсоюз казначейских служащих подал в суд против Трампа из‑за указа, упрощающего процедуру увольнения федеральных чиновников. По мнению истцов, документ противоречит закону, устанавливающему права работников на «надлежащую правовую процедуру». В ответ заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что иск подали левые, а администрация Трампа «готова противостоять им в суде».
- Организации по защите мигрантов выступили против указа, ограничивающего получение гражданства США по праву почвы. Согласно документу, ребенок не получит гражданства, если его мать находилась в стране незаконно или по студенческой, туристической или рабочей визе, а отец не был гражданином США.
- Профсоюз федеральных служащих подал иск из‑за нового департамента под руководством Илона Маска, который должен сократить расходы и повысить эффективность правительства. Истцы утверждают, что назначение миллиардера может привести к конфликту интересов и нарушению обязательных правил прозрачности.
В первый день на посту президента Трамп отменил некоторые указы своего предшественника Джо Байдена и подписал новые. Одним из них стал указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения.