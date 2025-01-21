В Турции произошел пожар в отеле. Погибли по меньшей мере 66 человек

На горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар в отеле. Погибли по меньшей мере 66 человек, еще 51 человек пострадал, сообщил Haber Global.

Возгорание в отеле произошло ночью. На этот момент в здании находились 238 туристов. Причины пожара пока неизвестны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч пообещал, что расследование проведут «с большой тщательностью и чуткостью».



По словам чиновника, все погибшие в огне были гражданами Турции. Правоохранители уже задержали четырех человек, в том числе владельца гостиницы, где случилась трагедия.