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Певица Этель Кейн ответила на критику ее хештега #KillMoreCEOs

Сегодня в 16:16
Фото: Nina Westervelt/Variety via Getty Images

Американская певица Этель Кейн ответила на критику хештега #KillMoreCEOs («Убивай больше директоров»), опубликованного ею после убийства главы компании United Healthcare Брайана Томпсона в декабре.

Кейн разместила оригинальное сообщение вместе с текстом, в котором пожаловалась на влияние больших корпораций и лоббистских групп на политику США.

«Забавно, что консерваторы пытаются представить мой призыв убивать руководителей компаний-миллиардеров как какую‑то леворадикальную точку зрения. Как будто это имеет хоть какое‑то отношение к политике», — написала 26-летняя певица в своем тамблере. Она отметила, что она из «глубоко консервативной семьи из Флориды».

Кейн заявила, что система здравоохранения США в тот или иной момент подвела «каждого члена моей семьи, как и практически каждую семью в этой стране». Артистка добавила, что «людям, стоящим у руля, лучше надеяться, что они смогут поддерживать свое цифровое прикрытие так долго, как смогут», потому, если обычные левые и правые люди «поймут, что у них один и тот же враг, разверзнется настоящий ад».

По информации Billboard, первоначальный пост Кейн в инстаграме* содержал цитату бывшего министра труда США Роберта Райха о влиянии на конгресс медстраховых, нефтяных компаний и Национальной стрелковой ассоциации.

Известная своими провокационными высказываниями, Кейн заявила, что она не реакционерка или «провокаторка», а «действительно имеет в виду то, что говорит».

«Корпорации смеются над протестами. Зачем кому‑то добровольно спускаться со своего трона, который они годами строили на страданиях своих собратьев? — написала Кейн. — Необходимо „заставить их опасаться за свою жизнь и ударить их по единственному больному месту“», —добавила она.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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