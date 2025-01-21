Мюнхенский музей убрал инсталляцию с Илоном Маском

Немецкий музей в Мюнхене убрал инсталляцию, посвященную пионерам космических путешествий и включающую среди прочих изображение владельца SpaceX Илона Маска. Об этом сообщило местное издание Süddeutsche Zeitung.

На стеклянной панели у входа в раздел космонавтики музея были изображены важные фигуры в истории космических путешествий: Макс Валье, Эрик Теодор Ляссиг и Герман Оберт. Маск был единственной современной персоной, которая вошла в состав имен мемориальной доски.

«Мы решили убрать инсталляцию еще в середине ноября», — рассказал представитель музея газете. По его словам, такое решение руководство приняло из‑за несогласия с позицией Маска по многим вопросам.

В музее отметили, что не хотели удалять только изображение Маска или добавлять какой‑либо пояснительный текст, поэтому центр решил убрать всю панель.

Мемориальная доска была установлена три года назад в преддверии открытия выставки о космических путешествиях. Тогда же было принято спорное решение не помещать на доску изображение пионера космонавтики Вернера фон Брауна. Он разработал гитлеровскую ракетную программу, а после Второй мировой войны сделал карьеру в НАСА.