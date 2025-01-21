В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тыс. долларов

Власти Непала повысили плату за разрешение на восхождение на Эверест. Об этом сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на решение правительства страны.

Согласно новым правилам, с марта по май иностранцам нужно будет платить 15 тыс. долларов (вместо 11 тыс.), с сентября по ноябрь — 7500 (вместо 5500), с декабря по февраль и в сезон дождей — 3750 (вместо 2750).

Новые расценки вступят в силу 1 сентября 2025 года. Власти также заявили, что для восхождения на любую гору выше 8000 метров на территории страны, включая Эверест, каждые два альпиниста должны нанимать гида.

Помимо этого, срок действия разрешений на восхождения теперь будут ограничены 55 днями (раньше было 75). «Уже подтвержденные бронирования на весеннюю экспедицию 2025 года не будут затронуты этим изменением», — сказал Инду Гимир, пресс-секретарь Министерства туризма.

Согласно документу, начиная с предстоящего весеннего сезона альпинисты на Эвересте должны будут приносить свои фекалии обратно в базовый лагерь для надлежащей утилизации. То же самое касается и мусора.