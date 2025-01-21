Джейсон Айзекс снимется в ромкоме «Омела и вино»

Сегодня в 16:25

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, снимется в ромкоме "Омела и вино". Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит режиссер Джэми Адамс, выпустивший ленту "Сама любовь" с Марисой Абелой. Он расскажет о неудачливых музыкантах Сейди и Джаспере, которым предстоит преодолеть разногласия и вместе впечатлить известного музыкального импресарио.

Роли артистов в картине исполнят Шарлотта Кирк и Бен МакГрегор. Айзекс сыграет импресарио по имени Спенсер. Его коллегой по сюжету выступит девушка Рэйчел, в образе которой предстанет Таня Берр.

Актерский состав ромкома дополнят Стефани Мартини, Крейг Рассел и Миа Каррагер. Съемки ленты уже стартовали в английском Корнуолле. Адамс выступил не только режиссером проекта, но и его сценаристом.