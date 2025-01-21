Третья часть франшизы «Аватар» может удивить фанатов и оказаться не тем, на что они рассчитывают. Режиссер Джеймс Кэмерон заявил об в новом интервью журналу Empire.

Кэмерон поделился, что не преследует цели повторить предыдущие две части, а вместо этого хочет принять «смелые решения», которые могут стать сюрпризом для зрителей. «Мы можем кайфовать от собственных идей, и каждый, кто посмотрит это, скажет: „*** [Эй], я на это не подписывался“. Но, если вы не принимаете смелых решений, вы тратите время и деньги всех. Этого одного недостаточно для успеха, но это необходимо. Вам нужно ломать шаблоны каждый чертов раз», - пояснил постановщик.

Кэмерон рассказал, что зрителям стоит ожидать напряженных сцен, но отметил, что они могут разворачиваться в «неожиданных местах», тем не менее эти точки «заслуживают места» в фильме, добавил он.

«Этим фильмом можно разжечь кровь, но, что волнует меня как художника, которому недавно исполнилось 70 и который сделал все это, так это не только возможность сделать фильм снова, но и достичь уровня характера и интриги, которых вы раньше не видели в „Аватаре“», - сказал Кэмерон.

Производство «Аватара-3» продвигается в два раза быстрее второго. По словам режиссера, продолжительность нового фильма будет такой же, как у предыдущего.