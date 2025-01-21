В США 81-летний мужчина почти каждый день ходит в кошачий приют, чтобы подремать с животными

81-летний американец Терри Лауэрман почти каждый день на протяжении семи лет посещает кошачий приют, чтобы немного поспать в обнимку с животными. Об этом написал Milwaukee Magazine.

Мужчина поделился, что хотел на пенсии заниматься чем‑то интересным. По утрам он работает в аббатстве Святого Норберта — там он обрезает растения, точнее кустарники жостера. После этого Терри направляется к своим любимым кошкам.

Вечера он проводит в приюте Safe Haven, где живут кошки с особыми потребностями, потерявшие конечности или пострадавшие от жестокого обращения. Лауэрману нравится, что в этом приюте животных не держат в клетках.

Организация открыта для посещения со вторника по субботу. В эти дни Терри отдыхает в обществе пушистых приятелей. Некоторые кошки, как рассказал пенсионер, любят посидеть у него на коленях.

«Он был просто каким‑то случайным парнем, который засыпал на диване, гладил и расчесывал кошек. А потом он просто начал появляться все время. Мы очень хорошо его узнали», — рассказала основательница приюта Элизабет Фельдхаузен.

По ее словам, любовь Лауэрмана к кошкам помогла ее организации процветать. После того как Элизабет выложила в сети фото спящего в обнимку с котами Терри, мужчина стал интернет-знаменитостью.

Поклонники «котодедушки» решили поддержать приют и перевели на его счет в общей сложности более 68 тысяч долларов. Эти деньги Фельдхаузен потратила на строительство ветеринарной клиники по соседству с приютом.