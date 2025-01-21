Вышел трейлер хоррора «Опус». В главной роли Айо Эдебири из сериала «Медведь»

Кинокомпания A24 представила трейлер хоррора «Опус». Лента выйдет в российский прокат 13 марта.
Сюжет рассказывает о молодой журналистке, которую посылают навестить поп-звезду Альфреда Моретти, который возвращается после 30-летнего исчезновения. Прибыв на место, Ариэль понимает, что он основал культ.
Главные роли исполнили Айо Эдебири («Медведь») и Джон Малкович. В фильме также сыграли Янг Мазино («Грызня»), Эмбер Мидтандер («Добыча»), Джульетта Льюис. «Опус» стал дебютным фильмом Марка Энтони Грина, который он снял по собственному сценарию.