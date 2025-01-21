Режиссер фильма «Миссия невыполнима-8» рассказал, что у зрителя «чуть не случился сердечный приступ»

Режиссер боевика «Миссия невыполнима: Последняя расплата» Кристофер МакКуорри рассказал Games Radar, что на тестовом просмотре картины во время особенно динамичного эпизода у одного из зрителей чуть не случился сердечный приступ.

«У нас был небольшой показ, и кто‑то сказал: „Я задыхался на протяжении всей сцены. У меня чуть не случился сердечный приступ“. И я подумал: „Наверное, мы сделали что‑то правильное“», — поделился постановщик.

В «Смертельной расплате», первой части двухсерийного финала картины «Миссия невыполнима», Итан Хант в исполнении Тома Круза противостоит опасной ИИ-программе под названием «Сущность», которая предсказывает каждый его шаг и может привести к катастрофе, если попадет не в те руки.

Вместе с Крузом к своим ролям вернутся Исайя Моралес, Саймон Пегг, Винг Реймс, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Шей Уигэм, Генри Черни, Грег Тарзан Дэвис, Мариела Гаррига и Индира Варма.

В предстоящем фильме к ним впервые присоединятся Ханна Уоддингэм, Джанет МакТир, Холт МакКаллани, Кэти О’Брайан, Ник Офферман и Трамелл Тиллман.