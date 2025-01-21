В Зеленограде ветеринары посадили на диету располневшего енота. Раньше он приезжал к ним худым

В Зеленограде к ветеринарам во второй раз попал енот по кличке Шелдон. В сентябре врачи видели его исхудавшим, а теперь он поступил к ним с лишним весом. Об этом рассказали представители сети ветклиник «Мосветобъединение».

К врачам Шелдон приехал с весом в 10 килограмм. Лишний жир уже стал негативно влиять на зверька: он не может дотянуться до определенных мест своего тела и проводить необходимый груминг, на теле также появилась опрелость небольшого размера. Врач назначила ему курс гигиенических процедур и определенную диету для снижения массы тела.

В клинике отметили, что пушистые питомцы склонны к перееданию и часто просят еду со стола у людей, а Шелдона даже привезли к ним «с коробочкой для перекуса». Ветеринары предупредили владельцев, что поддаваться на манипуляции енотов не стоит и лучше кормить их строго по назначенному рациону.

Шелдон уже находился под наблюдением врачей в сентябре прошлого года. В клинику его привезли вместе с братом Леонардом, оба страдали от парвовирусного энтерита. Из‑за кишечного заболевания они потеряли аппетит и сильно исхудали.