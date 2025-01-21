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США выходят из ВОЗ по решению Трампа. Страна была крупнейшим спонсором организации

Сегодня в 13:55
Фото: V.Martin/Flickr

Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Reuters. Политик обвинил организацию в плохой организации борьбы с коронавирусом и кризисами в здравоохранении.

По словам Трампа, ВОЗ не смогла действовать независимо от «ненадлежащего политического влияния государств — членов ВОЗ» и требовала от США «несправедливо обременительных выплат», которые были несоразмерны тем, что платили другие, более крупные страны — к примеру, Китай.

«Всемирное здравоохранение нас обмануло, все обманывают Соединенные Штаты. Такого больше не будет», — сказал Трамп во время подписания указа.

ВОЗ выразила сожаление о решении нового руководителя США и понадеялась на «конструктивный диалог на благо всех». Теперь Белому дому в течение 12 месяцев нужно уведомить о прекращении своего членства в подразделении ООН и остановить взносы на его работу.

Как пишет Reuters, США были крупнейшим спонсором ВОЗ, внося около 18% от общего финансирования. Последний бюджет ВОЗ на два года составил 6,8 млрд долларов.

Эксперты считают, что уход США может поставить под угрозу программы всей организации, особенно те, которые направлены на борьбу с туберкулезом — самой смертоносной инфекционной болезнью в мире — а также СПИДом. Тем временем Белый дом начинает поиски партнеров, которые заменят ВОЗ внутри страны.

Следующим по величине спонсором после США является Фонд Билла и Мелинды Гейтс, хотя большая часть этого финансирования идет на искоренение полиомиелита. Его гендиректор Марк Сузман заявил, что фонд продолжит выступать за укрепление, а не ослабление ВОЗ. Следующим по величине донором является Германия, которая вносит около 3% финансирования ВОЗ. Министр здравоохранения Германии заявил, что Берлин надеется отговорить Трампа от этого шага.

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