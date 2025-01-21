«Анора» временно исчезнет из онлайн-кинотеатров России

«Анора» Шона Бейкера, номинированная на престижные мировые премии, временно перестанет быть доступна по подписке во всех российских онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает телеграм-канал «Кинопоиск Индустрия».

«С сегодняшнего дня, 21 января 2025 года, на время анонсирования номинаций и подготовки к церемонии „Оскар“ фильм Шона Бейкера „Анора“ временно уйдет из онлайн-кинотеатров в России», — заявили в Arna Media, которая является правообладателем «Аноры» на территории РФ.

При этом картину по-прежнему можно посмотреть в обычных кинотеатрах, а также на онлайн-платформах, где ее можно приобрести для просмотра за отдельную плату. Таким образом, фильм перейдет на модель EST (доступ к контенту за определенную сумму без ограничений) и TVOD (доступ к контенту за счет подписки на конкретную единицу контента).