Умер французский режиссер Бертран Блие

В возрасте 85 лет скончался один из классиков французского кино Бертран Блие. О смерти лауреата «Оскара» сообщило издание RTBF.

Блие получил известность как автор комедийных драм с Жераром Депардье. Среди самых популярных работ режиссера — «Вальсирующие», «Вечернее платье», «Холодные закуски» и «Сколько ты стоишь?».

Бертран Блие родился 14 марта 1939 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Карьеру в кино он начал в 1963 году с документальной ленты «Гитлер? Не знаю такого». Прорывом для Блие стали «Вальсирующие» 1974 года — криминальная эротическая комедия. Благодаря ей мир также узнал о Депардье.