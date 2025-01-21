Умер французский режиссер Бертран Блие

В возрасте 85 лет скончался один из классиков французского кино Бертран Блие. О смерти лауреата «Оскара» сообщило издание RTBF.
Блие получил известность как автор комедийных драм с Жераром Депардье. Среди самых популярных работ режиссера — «Вальсирующие», «Вечернее платье», «Холодные закуски» и «Сколько ты стоишь?».
Бертран Блие родился 14 марта 1939 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Карьеру в кино он начал в 1963 году с документальной ленты «Гитлер? Не знаю такого». Прорывом для Блие стали «Вальсирующие» 1974 года — криминальная эротическая комедия. Благодаря ей мир также узнал о Депардье.
За романтическую комедию «Приготовьте ваши носовые платки» и черную комедию «Холодные закуски» постановщик удостоился «Оскара» в категории лучшего фильма на иностранном языке в 1978 и 1979 годах соответственно. Последней работой Блие в качестве режиссера стал «Исключительный кортеж» 2019 года.