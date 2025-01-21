Брейди Корбет встал на защиту использования ИИ в «Бруталисте»

Режиссер «Бруталиста» Брейди Корбет выступил в защиту использования ИИ в ленте после того, как фильм раскритиковали за использование технологии для изменения венгерского диалекта Эдриена Броди и Фелисити Джонс.

«[Актеры] месяцами работали с преподавателем диалекта Танерой Маршалл, чтобы отточить свои акценты. Инновационная технология Respeecher использовалась только при редактировании диалогов на венгерском языке, в частности для уточнения определенных букв.

Английский язык не был изменен. Это был ручной процесс, выполненный нашей звуковой командой и Respeecher на этапе постпродакшена. Целью было сохранить подлинность игры Эдриена и Фелисити на другом языке, а не заменить или изменить их, и сделано это было с максимальным уважением к [актерскому] ремеслу», — заявил режиссер.

Также команда не использовала ИИ для создания или рендеринга каких‑либо зданий. «„Бруталист“ — это фильм о человеческой сложности, и каждый аспект его создания был обусловлен человеческими усилиями, творчеством и сотрудничеством. Мы невероятно гордимся нашей командой и тем, чего они достигли», — добавил Корбет.

Ранее монтажер Давид Янчо рассказал, что искусственный интеллект использовался для улучшения венгерского акцента Броди и Джонс и для создания «серии архитектурных чертежей и готовых зданий» в финальной сцене фильма.